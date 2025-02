Consulta: rush finale per accordo su nomi in vista di seduta comune Parlamento

agenzia

Roma, 13 feb. Rush finale per la scelta dei quattro candidati per giudice costituzionale in vista della seduta comune del Parlamento convocata per le 9.30. Blindati i nomi di Francesco Saverio Marini, indicato da Fratelli d’Italia, e Massimo Luciani, espresso dal Pd. In Forza Italia Roberto Cassinelli avrebbe prevalso su Gennaro Terracciano e Andrea Di Porto, mentre sul nome tecnico, quello di Alessandra Sandulli, sarebbero state superate le ultime perplessità di Fi. Mancherebbe però ancora il via libera politico definitivo sull’accordo tra i partiti.

