Consulta: Schlein, ‘compattezza opposizioni ha fermato forzatura maggioranza’

Roma, 8 ott. “La compattezza delle opposizioni ha fermato la forzatura che la maggioranza voleva della maggioranza. Ora accettino il dialogo con le opposizioni che si sono rifiutati di avere fino a qui”. Così Elly Schlein ai cronisti in Transatlantico.

“E quando dico dialogo intendo non chiamate spicciole a parlamentari dell’opposizione per cercare voti per andare avanti nelle loro forzature. Ma intendo dialogo con le opposizioni sulla composizione della Corte Costituzionale: se esiste una maggioranza qualificata per questo voto è proprio perchè la Costituzione prevede un dialogo tra maggioranza e opposizione”.