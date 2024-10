Consulta: Schlein, ‘destra ipocrita, siamo pronti al dialogo per una soluzione equilibrata’

agenzia

Roma, 10 ott Sul voto parlamentare sulla Consulta “quanta ipocrisia dalla destra”. Lo ha detto Elly Schlein a L’aria che tira, su La7.

“Noi speriamo di dialogare per una soluzione di equilibrio ma sono loro che non rispettano la prassi costituzionale di dialogo e fanno l’Aventino”, ha detto la segretaria del Pd.

“Siamo tutti d’accordo sul fatto che bisogna procedere con le nomine, ma la maggioranza vuole o no dialogare con l’opposizione per assicurare equilibrio e la presenza di alti profili? Noi ci siamo anche adesso, siamo noi che non siamo stati consultati. Noi vorremmo dialogare con la maggioranza, come si è sempre fatto”, ha sottolineato Schlein.

