agenzia

Roma, 8 ott. “Dialogo possibile su Marini? Intanto abbiamo appreso dalla stampa che avevano un nome e volevano tirare dritto senza nemmeno avvertire le opposizioni. Dopo il passaggio di oggi in cui, grazie alla compattezza delle opposizioni, li abbiamo fermati, mi aspetto che il dialogo si apra, poi vedremo come andrà”. Così Elly Schlein ai cronisti in Transatlantico.

