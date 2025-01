agenzia

Roma, 14 gen. Il centrodestra dice che per la Consulta l’accordo c’è su tutto tranne che sul quarto nome, quello condiviso? “A me non sembra proprio così, vediamo come va e speriamo vada bene. Secondo me non siamo lontani dal trovare l’accordo”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la responsabile Giustizia e deputata Pd Debora Serracchiani.

