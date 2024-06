Consulta: verso fumata nera, maggioranza indica scheda bianca per elezione giudice Corte

agenzia

Roma, 25 E’ in corso alla Camera la votazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale. Si tratta del quinto scrutinio e basta la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Ma, a quanto riferiscono fonti parlamentari, si dovrebbe andare verso una nuova fumata nera. L’indicazione di voto nella maggioranza, raccontano fonti parlamentari del centrodestra, è quella di presentare scheda bianca.

