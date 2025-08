Consumerismo, su biglietti possibilità liquidi nei trolley

agenzia

I passeggeri devono essere informati in anticipo

ROMA, 03 AGO – Per i liquidi nel bagaglio a mano “la situazione attuale è di incertezza totale, con i passeggeri che non sanno se gli scali da cui partiranno, transiteranno o torneranno, consentono o meno di portare nel bagaglio liquidi sopra i 100 ml”. Lo afferma Consumerismo No Profit, che chiede di dare indicazioni precise ai viaggiatori direttamente sui biglietti aerei. “La possibilità di trasportare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni sopra i 100 ml deve essere espressamente indicata nel biglietto aereo acquistato dai passeggeri, in modo da fornire subito una informazione essenziale ed evitare il caos nel settore dei viaggi. – afferma il presidente Luigi Gabriele – L’Ue ha specificato che sono gli aeroporti a dover informare i passeggeri, ma non si capisce come e con quali strumenti. Per tale motivo, e per evitare brutte soprese ai viaggiatori che potrebbero essere costretti a gettare prodotti liquidi anche costosi o pagare di tasca proprio l’imbarco dei trolley in stiva, chiediamo che all’interno dei biglietti aerei acquistati dai passeggeri sia indicata in caratteri evidenti la possibilità di portare con se nel bagaglio a mano liquidi sopra i 100 ml per ciascun aeroporto da cui si vola”, conclude il presidente di Consumerismo No Profit.

