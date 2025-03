Conte ‘Gilmour merita di giocare titolare, nessun posto fisso’

agenzia

McTominay ha avuto sovraccarico e si è allenato a parte, vediamo

NAPOLI, 08 MAR – “Gilmour ha fatto una grandissime partita contro l’Inter e io sono sempre chiaro, gioca chi merita, quindi giocherà contro la Fiorentina. Chi starà fuori cercherà poi di farmi cambiare idea”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte alla vigilia della sfida al Maradona contro la Fiorentina. “Nel Napoli – ha detto – non c’è posto fisso, chi merita gioca nelle prossime 11 finali, non ci sono crediti. McTominay? Ha avuto un sovraccarico e ha trascorso due giornate allenandosi di meno rispetto ai compagni. Ora avremo 24 ore prima della partita e cercheremo la soluzione migliore parlando anche con lui. Il Napoli ha tante conoscenze, sappiamo fare di necessità virtù. Oggi siamo una squadra che ha portato in campo tante conoscenze tattiche diverse che ci permettono di sopperire davanti a difficoltà. Siamo pronti a dare tutto contro una Fiorentina forte, che ha fatto un ottimo mercato a gennaio. Poco tempo fa ha battuto 3-0 l’Inter e darà filo da torcere. Noi dobbiamo essere preparati e pronti sapendo che non ci saranno passeggiate di salute, cercando di valorizzare cosa abbiamo come rosa e scelte, andando al di là degli ostacoli”.

