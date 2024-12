Conte “Kvara verrá con noi, coi miei posso andare in guerra”

agenzia

Il tecnico del Napoli: “Jesus al posto di Buongiorno, Neres é cresciuto tanto”. NAPOLI (ITALPRESS) – “Kvara ha ripreso ad allenarsi, verrá con noi. È a disposizione, sará un recupero importante. Neres? È cresciuto tanto rispetto a quando é arrivato, é piú coinvolto nella squadra. Ha capito che noi abbiamo bisogno di calciatori che non siano mai passivi in una fase. Oggi il calcio moderno prevede il coinvolgimento di tutti i calciatori, mi dá una doppia alternativa sia a destra che a sinistra. Diciamo che siamo molto contenti in quella zona del campo”. Lo ha dichiarato Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione di Genoa-Napoli in programma domani pomeriggio al Ferraris. “Dove possiamo arrivare? Non esistono scorciatoie, come ho giá detto. Possiamo abbreviare il tutto con il lavoro ma non esistono certezze. Sarebbe un successo effimero con le scorciatoie. I 35 punti in classifica valgono tanto, dopo 16 giornate. Abbiamo fatto benissimo con un gruppo di ragazzi che da Dimaro a oggi é cresciuto notevolmente. Altrimenti non si spiegherebbe la classifica”, ha aggiunto il tecnico del club azzurro. “Ribadisco sempre che ho fiducia nei ragazzi. Poi non sempre si potrá vincere. Si potrá inciampare ma cercheremo sempre di migliorare. Quando vengo qui sono un allenatore felice. Il gruppo in generale mi rende felice. C’é entusiasmo. Chi al posto di Buongiorno? Il sostituto di Ale é Juan Jesus. È dall’inizio della stagione con noi, si é sempre messo a disposizione e ha dato disponibilitá. È una sostituzione scontata, perchê stiamo parlando di un centrale sinistro. Ha giocato tante partite col Napoli, ha la mia fiducia. Io con i calciatori ci parlo in tempi non sospetti. Sapeva giá che se ci fosse stata una defezione al centro lui sarebbe stata la prima scelta”, ha puntualizzato Conte. “La coppia Rrahmani-Juan Jesus? Non so cosa sia cambiato. Non voglio sapere se in passato sia andata male. La fase offensiva si fa con tutta la squadra, la fase difensiva si fa con tutta la squadra. Se non si prende gol non sono bravi solo i due centrali. Dobbiamo essere piú protetti. Siamo 11 giocatori che facciamo gol, siamo 11 giocatori che devono andare a conquistare palla e difendere la porta”, ha proseguito l’allenatore del Napoli. “Cosa mi aspetto da gennaio? Sto lavorando con questo gruppo di calciatori. Tutti, chi ha giocato di piú e chi di meno, hanno contribuito ad avere i 35 punti in classifica – ha concluso Conte parlando di mercato -. Tutti sono entrati dentro l’ambiente, c’é anche un rapporto umano. Sono molto sereno, poi a gennaio dovessero esserci delle opportunitá credibili e il club avrá voglia di cambiare qualcosa, vedremo. Ripeto, ho fiducia in tutti. Con questi posso andare in guerra, sportiva si intende”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). sc/mc/red 20-Dic-24 15:38

