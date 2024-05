Conte “M5s costruttore di pace, in Italia ci stanno portando in guerra”

agenzia

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Ci hanno detto che la guerra era la strategia inevitabile, ci hanno dileggiati. Ma noi ci battiamo per dire no a piú armi, no a questo conflitto dagli esiti imprevedibili. Da noi su questo non ci sono diverse posizioni, da noi tutti i nostri candidati sono costruttori di pace”. Cosí il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in apertura del suo comizio a Cagliari al Teatro Doglio. “Non abbiamo avuto tentennamenti a condannare l’azione di Putin, ma da subito abbiamo detto di voler impostare un negoziato di pace – ha proseguito – ci hanno gabbato con le sanzioni alla Russia. Chi é che decide che non é il momento della pace? Il risultato di questa strategia folle ha portato quasi 218 miliardi di costo degli aiuti dell’Occidente a Kiev. In Italia ci stanno portando in guerra ma non ci fanno sapere nulla di cosa fanno con i nostri soldi”. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). XD4/pc/red 27-Mag-24 19:02

