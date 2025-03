Conte non si nasconde “Scudetto? Giusto crederci”

agenzia

Recuperato Neres, Anguissa in dubbio e Spinazzola out per la sfida casalinga con il Milan CASTEL VOLTURNO (ITALPRESS) – “Saremmo degli stupidi se a tre punti dalla prima della classe non facessimo un pensiero allo scudetto. È giusto crederci e mettere tutto quello che abbiamo a disposizione. Noi dobbiamo uscire dal campo sempre con la maglia sudata. Alla fine vince una sola. Ma come facciamo noi oggi a non crederci? Sappiamo che sará duro anche il piazzamento Champions ma dobbiamo guardare avanti e avanti é il primo posto”. Antonio Conte non si nasconde. Domani al “Maradona” arriva il Milan, una gara assolutamente da vincere per un Napoli che, a -3 dall’Inter capolista, vuole coltivare ancora il sogno tricolore. “Dobbiamo essere orgogliosi perchê stiamo lottando per un obiettivo primario”, insiste il tecnico, convinto che la spinta del pubblico si fará sentire. “C’é poco da chiedere al tifoso napoletano: ci aspettiamo il solito calore. Noi abbiamo abituato la gente al fatto che diamo tutto e i ragazzi hanno bisogno del clima e del tifo dei nostri tifosi”. La sosta ha restituito David Neres. “Era assente da piú di un mese e mezzo. Abbiamo lavorato con lui facendo anche una partita amichevole. Ha fatto dei movimenti importanti. Ora si devono fare delle scelte e cercare di mandare in campo i migliori, a livello di forma e di garanzia dall’inizio. David é completamente recuperato ma non so se inizierá dal primo minuto. Una parte della partita comunque la fará”. In dubbio Anguissa (“Ha avuto un affaticamento all’adduttore. È rientrato, ha fatto i due allenamenti con noi, monitoriamo bene la situazione. In questa parte finale non possiamo sbagliare”), mentre Spinazzola “giovedí ha ricevuto un colpo al quadricipite e non si é piú allenato con noi – prosegue nel suo bollettino Conte – Okafor ha avuto un problema agli adduttori. È stato fuori due giorni e oggi ha fatto la rifinitura. Bisogna metterlo a posto per sopportare determinati carichi. Si sta facendo un po’ fatica. Noi andiamo avanti per cercare di fare il nostro meglio con i giocatori che abbiamo a disposizione”. A livello tattico “faremo quello che sappiamo fare. Ho la fortuna di avere dei calciatori che hanno delle ottime conoscenze calcistiche. Non possiamo stare ad aspettare chi sta indietro. Al di lá dei sistemi di gioco. Idee per l’attacco? Ci sono e sono molto chiare. Me le dá il campo. C’é disappunto per Anguissa e di aver perso Spinazzola. Ma Neres ha recuperato. Cercheremo di prendere sempre le migliori decisioni per ottenere il massimo. Affrontiamo un Milan forte, che era stato costruito per vincere lo scudetto. Poi ci sono delle annate particolari ma a gennaio hanno rifatto il mercato e affrontiamo una signora squadra con un ottimo allenatore in panchina. Domani ancora di piú avremo bisogno del supporto del Maradona. Ci sará da soffrire, ve lo dico in anticipo”, ha dichiarato ancora Conte. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). sc/glb/red 29-Mar-25 14:37

