Conte, su riarmo Meloni fa autogol, un favore alla Germania

E ora o spendiamo in armi o ci penalizzano su tagli e deficit

ROMA, 11 LUG – “Che disastro. Per anni la Germania ci ha imposto austerità e politiche di bilancio talmente ottuse da precluderci qualsiasi prospettiva di crescita. Pur avendo una enorme capacità fiscale, la Germania non l’ha mai utilizzata nel comune interesse, per far crescere il mercato europeo. Quando il loro sistema industriale è entrato in crisi, anziché promuovere una transizione industriale che puntasse forte sull’innovazione, hanno imposto la trasformazione della loro filiera dell’automobile e della manifattura in un sistema industriale volto a produrre armamenti. Insomma hanno deciso e imposto il piano di riarmo, giovandosi della piena complicità della von der Leyen. E l’Italia? Sul riarmo Meloni ha fatto un favore alla Germania e si trova anche sotto ricatto: o spendiamo in armi o ci penalizzano su tagli e deficit dell’Italia. Lo ha fatto già intendere il commissario europeo Dombrosvkis nelle scorse ore. E poco fa è uscito da Chigi con parole chiare: ‘abbiamo parlato di aumenti sulla Difesa’”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte sui social. “Sono i frutti di un capolavoro in pochi passi: 1. Meloni firma in Europa il nuovo Patto di stabilità con 13 miliardi di tagli l’anno ai danni anche di sanità, scuola, infrastrutture e investimenti. 2. Meloni, Crosetto, Tajani & Co. chiedono e ottengono in Europa di superare i vincoli europei per spendere più in armi. Mentre restano i limiti per la sanità e tutto il resto. Esultano pure. 3. Ora che molti Paesi europei – Germania in testa – iniziano a sfruttare questa regola per spese pazze in armi, dall’Europa ci dicono: se attivate anche voi la nuova clausola europea per spendere di più in armi noi vi veniamo incontro sui problemi che l’Italia ha sul deficit. Questo è il capolavoro di Meloni: un’Italia condannata a partecipare a questa forsennata corsa al riarmo in sede Nato, in Europa, dappertutto. Con una particolarità: mentre i cittadini tedeschi non subiranno tagli e partono già da un sistema sanitario e sociale ben più generoso del nostro, in Italia si abbatteranno tagli a sanità e scuola e salirà sempre più la pressione fiscale. Abbiamo già stipendi che vanno a picco e 4 milioni di italiani che non si curano per le liste di attesa. Un autogol clamoroso”, conclude.

