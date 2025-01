Conti pubblici: Gentiloni, ‘bene cautela governo, ma occhi su riforme, industria e salari’

agenzia

Roma, 18 gen “Farei fatica a non riconoscere al governo che una certa cautela nei conti pubblici è stata adottata, non è facile. Penso abbia contribuito, insieme alla risorse europee, a una relativa stabilità dei mercati finanziari e al fatto che oggi l’Italia non appaia come Paese particolarmente esposto”. Lo ha detto Paolo Gentiloni nel suo intervento all’Assemblea di Libertà eguale

“Poi non c’è dubbio, il governo non è di fine legislatura, che il tasso di riforme sarebbe necessario. Come anche nell’azione del centrosinistra due questioni: la questione industriale e il potere di acquisto. Togliamoci dalla testa che i problemi della crisi industriale siano le regole europee e l’enorme trasformazione nel mondo. E’ che la transizione 5.0 non funziona, aridatece Calenda. Poi, se non ci poniamo il problema del livello dei salari e degli stipendi non andiamo da nessuna parte. Il Pd e il centrosinistra devono prendere questa cosa come grande bandiera”.

