Roma, 24 lug L’aula del Senato ha approvato il rendiconto generale dello Stato per il 2024 e l’assestamento di Bilancio per il 2025 con, rispettivamente, 70 sì e 60 no e 79 sì e 61 no. I provvedimenti passano alla Camera.

