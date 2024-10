Conti spiati: Biancofiore, ‘fermare azioni che ledono dignità di ognuno’

agenzia

Roma, 10 ott. “Sgomento per il livello di ‘spionaggio’ raggiunto in Italia. La notizia che qualcuno possa tranquillamente bucare i conti correnti degli italiani, tra i quali quello della premier Meloni e di sua sorella o del presidente La Russa, ai quali va la mia vicinanza, conferma come la tutela della privacy sia fondamentale in un’epoca di trasformazione digitale così forte sia ancora da applicare in pieno. Che si tratti di un dipendente infedele di una Banca o di una Procura, che abbiano agito per morbosità o dietro una regia, non cambia la sostanza: queste informazioni vanno difese con la massima attenzione e impegno, bisogna continuare a lavorare per fermare queste azioni illegali che ledono la dignità di ognuno”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Maie.

