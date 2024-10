Conti spiati: Gasparri, ‘fare chiarezza anche per rispetto clienti’

agenzia

Roma, 14 ott. “La vicenda di Banca Intesa è inquietante e rappresenta un problema che io ho sollevato con forza anche attraverso una interrogazione. ‘Wargames’, ad esempio, è un film del 1983 che racconta di un ragazzino che entrava nelle banche dati del Pentagono. Ho citato questo film per far capire come, con la tecnologia avanzata dei nostri giorni, si può arrivare ovunque. Banca Intesa, essendo una grande banca, deve garantire ai clienti la privacy dei loro conti. E ora non può cavarsela con un licenziamento perché ci sono norme che vanno rispettate. Possibile che questa vicenda andava avanti da anni e nessuno si è accorto di niente? Solo dopo 48 ore che il caso esplode la Banca manda un comunicato di scuse ai propri clienti. E ora Banca Intesa rischia una multa pari a una percentuale del fatturato. Io mi auguro che su questa vicenda sia fatta chiarezza anche per il rispetto della propria clientela”. Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, a ‘L’Aria che Tira’ su La7.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA