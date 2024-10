Conti spiati: Moretti, ‘Meloni non gridi al complotto ma rafforzi misure protezione’

agenzia

Roma, 11 ott. “Non credo alla versione del complotto per quanto riguarda la violazione del conto corrente della premier ma penso sia una cosa seria perché riguarda non solo la Meloni ma tutti i cittadini: c’è un problema di cybersicurezza e abbiamo sotto gli occhi quanto siano permeabili gli accesi”. Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a L’Aria che Tira.

“Il sistema di protezione non funziona: viviamo in un contesto dove gli strumenti per spiare sono tecnologicamente avanzati e quindi lo Stato deve dotarsi di strumenti adeguati. Una violazione del genere è inammissibile e lede lo stato di diritto, su questo ha ragione Meloni. C’è un problema di fondo: le alte cariche dello Stato sono permeabili ma è il governo che deve rafforzare le misure quindi Meloni non gridi al complottismo di cui peraltro è sempre stata artefice”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA