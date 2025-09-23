Continua il maltempo, piogge torrenziali da nord a sud

agenzia

iLMeteo.it, forte peggioramento anche al centro e infine al sud

ROMA, 23 SET – Persiste il maltempo. Dal nord al sud, il Ciclone di inizio autunno colpisce tutta l’Italia con piogge torrenziali. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma il forte peggioramento anche verso il centro, specie lato tirrenico, e parte del Meridione: “Nelle prossime ore avremo altri forti rovesci diffusi a macchia di leopardo, ma le piogge torrenziali sono previste soprattutto lungo il versante tirrenico dalla Toscana al Lazio, fino alla Campania e localmente in Sicilia”. Tutta la fascia occidentale sarà raggiunta da precipitazioni molto intense che potranno scaricare anche più di 150 mm, quantità d’acqua che generalmente cade in un mese autunnale. “Queste piogge – spiega Tedici – sono causate dal calore accumulato durante l’estate. Un caldo associato a nubifragi che insisterà su gran parte del Paese per tutta la stagione”. Nel dettaglio: – Martedì 23. Al Nord: molto instabile, piogge più forti su Veneto e Friuli. Fresco. Al Centro: molto instabile con forti piogge specie sulle tirreniche. Fresco. Al Sud: temporali specie sulla Campania. – Mercoledì 24. Al Nord: maltempo al Nord Est, piogge sparse altrove. Al Centro: rovesci e temporali sparsi. Al Sud: rovesci e temporali sparsi. – Giovedì 25. Al Nord: instabile con piogge sparse. Al Centro: tregua meteo, peggiora dalla sera. Al Sud: tregua meteo con sole prevalente. – Tendenza: clima autunnale, probabile nuovo ciclone in arrivo, specie verso il Sud.

