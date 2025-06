Contrabbando di tabacchi, sequestro da 20 Kg a Caltanissetta

agenzia

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha individuato un carico di tabacco privo del contrassegno dei monopoli di Stato e, pertanto, di illecita provenienza. Le successive analisi ha consentito di appurare la presenza di una partita di “Gutka”, piú comunemente denominata “Snus”, ovvero una tipologia di tabacco da masticare, la cui distribuzione e la vendita é vietata sul territorio nazionale. Si tratta di una miscela di tabacco altamente nociva per la salute, diffusa in alcuni Paesi asiatici per sopportare la fatica durante lo svolgimento di lavori usuranti e intensi. Il destinatario dell’intera spedizione é risultato un cittadino di origini egiziane all’interno della cui abitazione sono stati rinvenuti complessivamente 21 Kg di prodotto privo del sigillo dei monopoli, presentato in pacchetti da 100 grammi predisposti per la vendita al pubblico, con la conseguente contestazione del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il valore di mercato dell’intera partita di tabacco sottoposta a sequestro penale, destinata alle locali piazze di smercio, ammonta a circa 10.000 euro. Con separata attivitá verrá quantificato, ai fini del recupero, l’ammontare dei tributi evasi. Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati a risalire alla filiera di produzione e distribuzione del carico, la cui diffusione sul territorio nazionale ha avuto un significativo aumento. – Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza – (ITALPRESS). pc/com 10-Giu-25 08:51

