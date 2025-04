Controdazi da 20,9 miliardi di euro, prima tranche da 3,9

agenzia

A maggio misure da 13,5 miliardi, a dicembre 3,5

BRUXELLES, 09 APR – I dazi decisi dall’Ue nei confronti degli Stati Uniti saranno riscossi a partire dal 15 aprile per un valore complessivo pari a 20,9 miliardi di euro. E’ quanto si apprende da fonti della Commissione europea dopo il via libera degli Stati membri. La riscossione sarà graduale: la prima tranche al via il 15 aprile vale 3,9 miliardi di euro, la seconda del 16 maggio vale 13,5 miliardi e la terza, il primo dicembre, 3,5 miliardi.

