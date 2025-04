Coop Lombardia celebra 10 anni di ‘Alimenta l’Amore’ con progetto letterario

agenzia

Milano, 18 apr.“Il rinoceronte che voleva colorare il mondo e altre storie”. Questo il titolo del progetto letterario ideato e curato dalla fotografa e giornalista Silvia Amodio, edito da Editrice Consumatori, per celebrare il decennale di Alimenta l’Amore e la sua evoluzione all’interno dell’Associazione, con mandato sociale, ambientale e rivolto al benessere animale. Il progetto, nato nel 2014 e promosso da Coop Lombardia in collaborazione con i Comuni e le associazioni dei territori, ha l’obiettivo di creare maggiore sensibilità sul tema del benessere animale e sul rapporto uomo e animale, sentito ormai da un numero sempre maggiore di persone.

Il primo libro di Alimenta l’Amore, che unisce arte infantile e letteratura in modo unico, nasce dalla consapevolezza che i bambini vedono e raccontano il mondo senza filtri e senza pregiudizi; possiedono una capacità di osservazione libera e spontanea e una forza creativa pura e genuina capace di rompere le convenzioni artistiche. Il progetto è stato presentato presso la Sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini di Milano davanti alle istituzioni e a importanti figure del mondo culturale e scientifico: Anna Scavuzzo, vicesindaco del Comune di Milano, Viola Macchi Cassia, psicologa, Barbara Enrichi, attrice, Roberto Abbiati, attore e illustratore, Bruno Bozzetto, regista, Alfredo De Bellis, presidente di Coop Lombardia, e Silvia Amodio, fotografa e curatrice del libro.

“Sono particolarmente orgogliosa del progetto dell’associazione Alimenta l’amore, che abbiamo presentato stasera ufficialmente- spiega Silvia Amodio, presidente dell’associazione – È un libro che abbiamo realizzato coinvolgendo sia i bambini che diversi autori famosi. Lo scorso giugno, al Castello Sforzesco, i bambini, sotto la guida di Roberto Abbiati, hanno disegnato degli animali, un lavoro trasposto poi in 20 tavole assegnate ad altrettanti scrittori che, ispirati dai disegni dei bambini, hanno appunto scritto il loro racconto, alcune storie fanno sorridere, altre fanno pensare, ma sono tutte storie buone perché il ricavato del libro, tolte le spese di produzione, va interamente in beneficenza”. Venti i racconti raccolti all’interno dell’inedito volume firmati da altrettanti autori. L’ispirazione arriva dai disegni realizzati da alcuni bambini tra i 4 e gli 8 anni, che, nel giugno del 2024, hanno partecipato a un laboratorio di disegno organizzato in occasione del set fotografico L’Amore d’Estate nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco di Milano.

Pennello alla mano e i piccoli artisti hanno dato libero sfogo alla loro creatività sotto la guida esperta dell’attore, regista e illustratore Roberto Abbiati e della divulgatrice scientifica Giulia Bignami con l’unica regola di rappresentare degli animali, in linea con l’impegno di Alimenta l’Amore nel promuovere una corretta relazione tra esseri umani e animali.

Successivamente, grazie alla maestria di Alessandro Benvenuti, Alessandro Sala, Amalia Ercoli Finzi, Andrea Donaera, Anna Scavuzzo, Arianna Porcelli Safonov, Barbara Enrichi, Bruno Bozzetto, Dacia Maraini, Enrico Ercole, Giorgio Vallortigara, Marco Gnaccolini, Marco Vichi, Maurizio Galimberti, Michele Smargiassi, Micol Beltramini, Paola Zannoner, Romana Petri, Silvia Amodio e Simone Tempia, autori di grande prestigio, i disegni sono stati trasformati in storie capaci di toccare il cuore di tutti: emozioni e sorrisi sono gli ingredienti chiave di questi racconti, che contribuiranno a fare del bene alla comunità. Il ricavato della vendita del libro, infatti, ad eccezione delle spese di produzione, sarà interamente devoluto in beneficenza. Le realtà, che beneficeranno del progetto, scelte dagli autori sono: Filodijuta, Ciai, Zampe Sarde, Medicinema e CRAS “Cascina Fornace”.