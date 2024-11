Cop29: Meloni, ‘Italia continuerà a fare propria parte’

agenzia

Roma, 13 nov. Nella lotta al cambiamento climatico “l’Italia intende continuare a fare la propria parte. Stiamo già destinando all’Africa una parte consistente del budget di oltre quattro miliardi di euro del nostro Fondo per il Clima, e continueremo a sostenere iniziative come il Fondo Verde per il Clima e il Fondo per le perdite e i danni, così come continueremo a promuovere il coinvolgimento delle Banche Multilaterali di Sviluppo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo alla Cop29 di Baku.

