Copasir: Zaratti (Avs), ‘no ad allargamento, dal governo comportamento antidemocratico’

Roma, 2 ott “Oggi è stata bocciata la nostra proposta di rivedere la legge istitutiva del Comitato per il controllo della Repubblica per allargarne i componenti e consentire anche la partecipazione degli eletti di AVS”. Lo dice il capogruppo di AVS in commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti

“La scorsa settimana, dopo la chiusura del termine degli emendamenti, il relatore ha proposto la soppressione del provvedimento spiegando che era quanto chiesto da Palazzo Chigi. La vicenda è grave, un tassello di un comportamento antidemocratico e accentratore del governo Meloni”, aggiunge Zaratti.

