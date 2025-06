Copenaghen, l’era dei frugali è finita, priorità riarmo Ue

agenzia

Premier danese che avrà presidenza di turno Ue

BRUXELLES, 03 GIU – “Abbiamo avuto in passato un ruolo di primo piano nel gruppo dei quattro frugali e ora lo avremo in un altro gruppo, perché i tempi sono cambiati e il mondo sta cambiando rapidamente. Per me la cosa più importante è riarmare l’Europa ed è il mio punto di partenza e questa è la mia conclusione in tutte le discussioni, perché se l’Europa non è in grado di proteggersi e difendersi il resto cade”. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen parlando in conferenza stampa a Copenaghen assieme alla presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola. La Danimarca avrà la prossima presidenza di turno Ue dal primo luglio.

