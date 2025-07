Coppa America: Luna Rossa, circolo ‘Italia’ sfiderà New Zealand

agenzia

Bertelli: 'Storico circolo ha un profondo legame con Napoli'

ROMA, 10 LUG – Sarà lo storico “Italia”, il Circolo velico più antico di Napoli e uno dei più longevi del Mediterraneo, a lanciare la sfida al Royal New Zealand Yacht Squadron per la 38/a Coppa America in rappresentanza di Luna Rossa. Lo ha reso noto, con un comunicato il challenger italiano. In occasione della prossima edizione di Coppa, che si disputerà nel capoluogo campano nel 2027, il challenger italiano ha inaugurato il sodalizio con il Circolo del Remo e della Vela Italia, fondato nel 1889 e considerato una vera e propria istituzione nel mondo della vela internazionale. Questa scelta rientra in una visione strategica del team che, sin dalla sua nascita nel 1997, non ha mai voluto legarsi a un singolo Yacht Club, favorendo l’alternanza tra diverse importanti realtà del Paese. “Per la prima volta in 176 anni di storia, l’America’s Cup si disputa in Italia, a Napoli”, ha detto Patrizio Bertelli, Presidente di Luna Rossa. “Per questo motivo, dopo tre edizioni consecutive in collaborazione con il Circolo della Vela Sicilia, ci è sembrato naturale essere rappresentati da uno Yacht Club che, oltre a godere di una straordinaria reputazione internazionale, ha anche un profondo legame con la città. A nome del team desidero ringraziare il CVS, i suoi soci e il suo presidente Agostino Randazzo per il supporto e l’affetto con i quali ci hanno accompagnati in questi anni. Insieme abbiamo vissuto dei momenti straordinari, coronati dalle indimenticabili vittorie della PRADA Cup del 2021 ad Auckland e delle Youth e Women America’s Cup di Barcellona. Siamo certi che il CVS sarà protagonista di altre importanti sfide e auguriamo loro ogni successo per i traguardi futuri”. Siamo felici di avere al nostro fianco il Circolo del Remo e della Vela Italia per la 38/a America’s Cup. – ha commentato, a proposito del nuovo sodalizio, Max Sirena, ad di Luna Rossa – Da sempre bacino di giovani talenti e organizzatore della famosa Regata dei Tre Golfi, siamo onorati di avere il suo guidone a bordo di Luna Rossa. La storia sportiva dell'”Italia”, unita a una profonda cultura del mare e della vela, rappresenta un valore aggiunto per il nostro team che si appresta a regatare nelle acque del Golfo di Napoli”. Grande la soddisfazione del presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia, Roberto Mottola di Amato: “Siamo profondamente onorati e felici di affiancare Luna Rossa in questa nuova avventura che porterà la 38/a Coppa America nel nostro Golfo. Il legame tra il Circolo del Remo e della Vela Italia e la città di Napoli è antico e inscindibile, dal lontano 1889, così come la nostra vocazione nel promuovere l’eccellenza velica na nel mondo. Vedere il nostro guidone a bordo di una barca così iconica è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Siamo estremamente onorati di rappresentare con il team Luna Rossa il nostro Circolo “Italia” e il nostro Paese nella prima America’s Cup in Italia e a Napoli. Questa collaborazione rappresenta anche un’opportunità straordinaria per ispirare i nostri giovani allievi e atleti che potranno vivere da vicino l’emozione e l’impegno di una sfida ai massimi livelli del Loro Circolo, alimentando la loro passione e i Loro sogni. Ringraziamo Luna Rossa per la fiducia, che riconosce l’impegno dei nostri tanti Soci, che nel tempo si sono impegnati per conseguire risultati prestigiosi e noi tutti ci impegneremo ancora e sempre con passione per sostenere questa straordinaria sfida sportiva. Un ringraziamento sincero va anche al Circolo della Vela Sicilia, gemellato con il nostro, e al suo presidente Agostino Randazzo, nostro storico amico. Siamo orgogliosi di prendere il vostro posto e ci impegneremo per fare un lavoro buono almeno quanto quello che avete fatto voi, con tanta dedizione e successo, in questi anni e in tante campagne di Coppa America al fianco di Luna Rossa”. Ringraziamenti anche dal n.1 del Circolo della Vela Sicilia, Agostio Randazzo: “Desidero ringraziare Patrizio Bertelli, Max Sirena e tutto il team per questi intensi quattordici anni di sfide ed emozioni condivise. Vedere il guidone del Circolo della Vela Sicilia sventolare su Luna Rossa è stato motivo di grande orgoglio ed emozione per me e per tutti i nostri Soci. È stato davvero un privilegio essere al fianco di un team straordinario come Luna Rossa, capace di portare l’Italia ai massimi livelli internazionali della vela. Continueremo a sostenere la barca italiana con la stessa passione di sempre e auguriamo agli amici del Circolo del Remo e della Vela Italia di accompagnarla verso successi sempre maggiori”.

