Coppa Davis: van de Zandschulp vince, Olanda 1-0 sulla Germania

agenzia

Semifinale a Malaga, l'arancione batte Altmaier 6-4, 6-7, 6-3

ROMA, 22 NOV – Botic van de Zandschulp batte Daniel Altmaier per 6-4 6-7 6-3 e porta l’Olanda sull’1-0 nella semifinale di Coppa Davis, in corso a Malaga. A seguire il match tra il tedesco Jan-Lennard Struff e l’olandese Tallon Griekspoor. In caso di vittoria del tedesco e quindi di pareggio tra le due squadre, sarà decisivo il match di doppio. La Germania ha annunciato la coppia Kevin Krawietz/Tim Puetz, mentre l’Olanda contrappone quella composta da Wesley Koolhof e Botic van de Zandschulp. Chi vince, sfiderà in finale la vincente dell’altra semifinale tra l’Italia e l’Australia in programma domani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA