Coppa Italia: l’Udinese batte 2-1 il Palermo, ora la Juve

Va agli ottavi. In gol Zaniolo e Miller, poi accorcia Peda

UDINE, 23 SET – Vittoria con brivido finale (2-1) per l’Udinese, in Coppa Italia, con il Palermo. La formazione di Runjaic ha patito nella prima mezz’ora, nella quale i rosanero hanno messo in campo buone trame. L’1-2 micidiale, e decisivo, è arrivato sul tramonto del primo tempo. Il vantaggio, al 41′, è ad opera di Zaniolo, bravo a trovare l’angolino con una conclusione mancina dal limite. Allo scadere, è lo scozzese Miller (un 2006 su cui in Friuli nutrono tante aspettative) a trovare il raddoppio con un bell’inserimento e colpo di testa finale che si insacca docilmente. Nella formazione iniziale dei friulani tanti i volti nuovi arrivati dal mercato: oltre ai marcatori Zaniolo e Miller, anche Zanoli – suo l’assist del vantaggio -, Piotrowski e Buksa. Nell’11 titolare, in difesa, pure il 2008 Palma. Confermati, rispetto alla scoppola interna subita in campionato dal Milan, soltanto il portiere Sava, Solet nella retroguardia e il capitano-metronomo Karlstrom. Nel Palermo di Inzaghi, che si trova in testa alla classifica di B, tante seconde linee che non hanno sfigurato. Il tecnico dei siciliani all’intervallo ha gettato nella mischia Augello, Palumbo e Ranocchia (che si è infortunato 20′ dopo), ma l’esito del match era ormai deciso anche se al 48′ Peda, di testa, ha insaccato, sugli sviluppi di un corner, e gli ultimi 4′ minuti di recupero sono stati vissuti con apprensione dai tifosi bianconeri. Agli ottavi di finale l’Udinese farà visita alla Juventus.

