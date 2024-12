Coppa Italia – Roma-Sampdoria: giallorossi a caccia di riscatto e quarti Lookman, primo marcatore a 3,60 su Sisal.it, guida l’Atalanta con il Cesena

agenzia

– Roma, 17 dicembre 2024 – La sconfitta di Como ha lasciato i segni ma Claudio Ranieri prova a guardare subito avanti a cominciare dalla sfida con la Sampdoria. Il tecnico testaccino vuole portare la Roma ai quarti di finale di Coppa Italia per dare un minimo di respiro a una squadra che sta vivendo una delle stagioni peggiori della sua storia. Gli esperti Sisal ritengono i giallorossi favoriti a 1,35, con il pareggio dato a 5,00 e il blitz doriano che pagherebbe 8 volte la posta. Mancini e compagni sono avanti anche nel passaggio turno: i capitolini tra le migliori otto della competizione si giocano a 1,20, i ragazzi di Semplici a 4,25. Chi passerà il turno affronterà il Milan nei quarti di finale. La sfida di mercoledì sera sarà la numero 17 in Coppa Italia con un sostanziale equilibrio anche se la Roma, negli ultimi tre confronti nel torneo, ha sempre vinto senza subire reti: un clean sheet giallorosso è offerto a 1,92. Entrambi gli allenatori potrebbero effettuare dei cambi nell’undici iniziale e quindi dare fondo alla rosa: un goal dalla panchina si gioca a 2,50 mente si sale a 2,80 per un calcio di rigore. Artem Dovbyk partirà nuovamente dal primo minuto e un suo goal è dato a 1,90 mentre Matias Soulé protagonista con goal o assist è in quota a 1,87. Lato Samp, invece, Massimo Coda, a 4,50, e l’ex di turno Fabio Borini, offerto a 6,00, sono le principali armi offensive di mister Semplici.

Prima in campionato, l’Atalanta vuole confermarsi anche in Coppa Italia dove ospita il Cesena. Bilancia tutta dalla parte della Dea non solo per la differenza di categoria, i bianconeri insieme alla Sampdoria sono le uniche squadre della Serie B ancora in gioco, sia perché in 31 sfide dirette solo in due occasioni il Cesena ha avuto la meglio. Gli esperti Sisal prevedono un successo dell’Atalanta a 1,25, il pareggio a 6,00 mentre si raddoppia la quota, a 12, per il trionfo dell’Atalanta. Passaggio turno anche questo tutto, o quasi, dalla parte dei ragazzi di Gasperini, 1,12, rispetto al 5,75 con sui sono offerti i romagnoli. Bergamaschi che non snatureranno il loro gioco tanto che l’ipotesi che i padroni di casa segnino almeno 3 reti si gioca a 2,00. Una consultazione da parte del VAR dell’arbitro è offerta a 3,25 mentre sia Gasperini che Mignani dovranno frenare gli animi in panchina perché l’ammonizione per uno dei due tecnici è data a 4,00. Ademola Lookman vuole spaccare subito la partita, primo marcatore a 3,60, mentre una rete del giovanissimo Vanja Vlahović si gioca a 2,00. Il Cesena ha in Cristian Shpendi la sua punta di diamante: la tredicesima rete stagionale del bomber albanese è data a 4,50.

