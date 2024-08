Coppa Italia: Salernitana avanti, Spezia ko ai rigori

agenzia

Dopo il 3-3 dei 90 minuti

SALERNO, 12 AGO – La Salernitana supera 8-7 lo Spezia ai calci di rigore dopo aver pareggiato 3-3 nell’arco dei 90 minuti. Nel prossimo turno di Coppa Italia i campani affronteranno l’Udinese. L’Arechi anche nella prima uscita della nuova stagione rinnova la contestazione nei confronti di Danilo Iervolino. Fischi anche per Dia, schierato titolare da Martusciello ma in procinto di trasferirsi alla Lazio: il senegalese è stato fischiato sonoramente anche dopo i gol. Sul campo i ritmi sono ancora da pre-campionato. Il primo acuto è di marca ligure: Soleri approfitta di un’uscita errata di Sepe e calcia a rete ma Bronn riesce a salvare sulla linea di porta. La Salernitana prova a riorganizzarsi ma, pur avendo in mano la partita, non riesce mai a calciare in rete. Lo Spezia, invece, è più cinico e nel finale di primo tempo trova un uno-due letale: al 42′ Candelari trafigge Sepe che, prima, si era opposto ad un tiro di Falcinelli. Tre minuti dopo è Soleri a trovare l’incrocio dei pali, portando gli ospiti sul doppio vantaggio. Nella ripresa Martusciello si gioca la carta Kallon che dopo 8′ riesce subito ad accorciare le distanze con un bel tiro a giro. L’illusione, però, dura poco: al 13′, infatti, lo Spezia si porta nuovamente sul doppio vantaggio con Soleri che può esultare per la doppietta dopo la revisione da parte del Var. La Salernitana non molla e al 20′ ritorna in partita: Amatucci si guadagna un rigore che viene trasformato da Dia, fischiatissimo dai suoi tifosi anche dopo il gol. Il senegalese nel recupero serve il bis, portando la partita ai calci di rigore. Dal dischetto per i campani segnano Dia, Kallon, Simy, Bronn e Bradaric, per i liguri sbaglia soltanto Nagy, errore decisivo e che vale la qualificazione per la Salernitana.

