Coppia uccisa a Roma, contro di loro almeno 6 colpi pistola

agenzia

Stavano rientrando a casa in bici, tra ipotesi regolamento conti

ROMA, 15 APR – Sono almeno sei i colpi d’arma da fuoco esplosi nella tarda serata di ieri a Roma contro una coppia di cittadini cinesi uccisa in via Prenestina, all’altezza del Pigneto. I due 53enni stavano rientrando a casa in bici quando, a pochi metri dal palazzo in cui vivevano, i killer si sono avvicinati a bordo di una moto e hanno aperto il fuoco. Le vittime sono state centrate alla nuca. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sul posto i militari della VII Sezione rilievi del Nucleo investigativo e della compagnia di Piazza Dante. Al momento non si esclude alcuna pista, da un regolamento di conti alla rapina finita male.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA