Corea del Nord, testati due nuovi missili di difesa aerea

agenzia

Pyongyang, 24 ago. (Adnkronos/afp) – Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato il lancio di prova di due nuovi missili di difesa aerea, test annunciato dai media statali di Pyongyang. La Korean Central News Agency (Kcna) ha riferito che i sistemi d’arma “migliorati” presentano una “superiore capacità di combattimento” e che il loro funzionamento si basa su una “tecnologia unica e speciale”. La località dove si è svolto il test non è stata specificata.

