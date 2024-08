Corea Nord, Kim Jong Un supervisiona test lanciarazzi multiplo

agenzia

Pyongyang: 'Dotato di un nuovo sistema di guida'

SEUL, 28 AGO – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato il test di un lanciarazzi multiplo da 240 mm dotato di un nuovo “sistema di guida”, hanno reso noto i media statali, mentre Pyongyang continua a potenziare il suo arsenale. L’annuncio arriva circa tre mesi dopo che la Corea del Nord ha dichiarato di voler dotare le proprie forze armate di un “nuovo” lanciarazzi multiplo da 240 mm, in grado di colpire Seul e le aree vicine. Il Paese ha recentemente rafforzato i legami militari con Mosca e secondo alcuni analisti avrebbe aumentato la produzione di artiglieria e missili da crociera destinati alla Russia per essere utilizzarli in Ucraina.

