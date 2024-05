Corea Nord: Seul, lanciato missile verso mar del Giappone

agenzia

Il 22 aprile scorso il test dei missili balistici a corto raggio

PECHINO, 17 MAG – La Corea del Nord ha lanciato oggi un missile balistico non specificato verso il mar del Giappone: Lo riferiscono le forze armate di Seul, nel resoconto della Yonhap. I Capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud non hanno fornito ulteriori dettagli poiché l’analisi è attualmente in corso. Il lancio è maturato dopo che il Nord ha testato proiettili da 600 mm, considerati missili balistici a corto raggio, verso il mar del Giappone lo scorso 22 aprile.

