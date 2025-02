Corre gastroenterite da norovirus, Bassetti ‘lavarsi le mani salvavita’

agenzia

Boom di focolai negli Usa per il patogeno protagonista della quadrupla epidemia battezzata Quad-demic

Milano, 5 feb. (Adnkronos Salute) – Sta provocando focolai in diversi Paesi del mondo ed è uno dei virus protagonisti della quadrupla epidemia (battezzata ‘Quad-demic’) con cui sono alle prese per esempio gli Stati Uniti. Il norovirus – responsabile di una pesante forma gastrointestinale – è uno degli ‘osservati speciali’ di questa stagione invernale. Negli Usa nelle settimane scorse gli ultimi dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie segnalavano un numero di focolai pari a più del doppio di quello registrato nello stesso periodo dei 3 anni precedenti: a inizio gennaio erano 128, al 9 gennaio 97. I dati di questo mese sono i più alti dal 2012. Anche in Uk è stato lanciato un alert per casi in aumento spinti da un particolare ceppo. “Lavarsi le mani può salvare la nostra vita”, è il messaggio lanciato via social dall’infettivologo Matteo Bassetti, che prende spunto proprio da un video diffuso dai Cdc americani sulla prevenzione contro il norovirus per ricordare l’importanza dell’igiene della mani, pilastro anticontagio, per arginare la corsa delle malattie infettive.

