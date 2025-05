Corre la produzione industriale in Germania, +3% a marzo

agenzia

Volano auto, farmaceutica e macchinari

ROMA, 08 MAG – La produzione industriale tedesca è aumentata del 3% su base mensile a marzo. Lo rende noto l’Ufficio federale di statistica (Destatis) in base ai dati provvisori che indicano impennate dell’8,1% per l’industria automobilistica, del 19,6% per la farmaceutica e del 4,4% per i macchinari. Il confronto trimestrale, considerato meno volatile, mostra un aumento dell’1,4% nei primi tre mesi dell’anno rispetto al quarto trimestre 2024. In base a questo confronto la produzione, spiega Destatis, ha registrato l’aumento più significativo dall’inizio del 2022. Su base annua la produzione è invece diminuita dello 0,2% rispetto a marzo 2024.

