Corruzione: Conte, Orlando? Non è tempo candidati, Toti tragga conseguenze’

agenzia

Roma, 16 mag. Sosterrebbe Andrea Orlando in Liguria? “Ma si figuri, per come siamo fatti noi, se ora mi metto a parlare di candidati in Liguria…. Innanzitutto adesso il primo tema è auspicare che Toti tragga subito le conseguenze: pensare di fare il governatore dagli arresti domiciliari mi sembra fuor d’opera”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in un punto stampa a Pesaro.

“In ogni caso, con tutto il rispetto riguardo alle sue ragioni ai suoi diritti che potrà far valere il sede processuale -dice ancora Conte-, in questo momento noi dobbiamo prendere atto che quello che sta emergendo è un sistema, un modo di fare politica, in cui si rischia addirittura di non rendersi conto di quello che è il confine tra l’illecito e il lecito: ci si abitua a negoziare con gli imprenditori, quelli che sono gli interessi pubblici vengono mischiati, contaminati, con quelli privati. A quel punto lì si crea un sistema in cui, più che singoli episodi, è il sistema che preoccupa delll’intera vicenda”.