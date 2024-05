Corruzione: Conte, ‘problema diffuso, la politica deve avere un colpo di reni’

agenzia

Roma, 8 mag “Abbiamo posto il problema della corruzione e della contaminazione mafiosa già agli inizi di dicembre quando abbiamo posto la questione morale. Nessuno ci ha ascoltato. Adesso le inchieste giudiziarie, dalla Puglia alla Liguria, dal Piemonte alla Sicilia, confermano un problema diffuso”. Lo ha detto Giuseppe Conte, a margine di una iniziativa di Legambiente sul Green deal.

“La politica deve avere un colpo di reni, un sussulto di dignità. Non possiamo lasciare che la magistratura faccia il suo corso e che la politica rimanga indifferente. Altrimenti i cittadini non recupereranno più la fiducia nella classe politica. Ieri il governo ha voluto affossare la legge sul conflitto d’interessi, è una vergogna. È un’occasione invece per stabilire le regole del gioco più rigorose e stringenti e rendere più trasparente e lineare l’azione politica e amministrativa”, ha aggiunto il leader del M5S.

