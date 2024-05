Corruzione: Gasparri,’caso Toti? Non ho dovere difensivo ma tempistica sospetta’

agenzia

Roma, 8 mag. “Toti è uno di quelli che ha voltato le spalle al presidente Berlusconi e a Forza Italia, fondando un suo partito. Ma questo non mi porta ad avere un pregiudizio negativo nei suoi confronti, così come non ho un dovere difensivo. Io guardo i fatti: quel contributo di cui si parla è stato registrato nella raccolta fondi ed uno che vuole fare il corrotto non lo segna nei contributi elettorali. Per fare un esempio, l’8 e il 9 giugno a Sanremo si vota e noi, come centrodestra e come Forza Italia, sosteniamo il candidato sindaco Rolando mentre Toti sostiene altre persone. Quindi tra di noi ci sono anche posizioni diverse. Dopodiché ritengo che la tempistica di questa indagine sia sospetta”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, ad Agorà su Rai3.