Corruzione nella gestione cimitero a Trapani, 5 misure cautelari

"Il caffè per il necroforo", per accelerare le sepolure

TRAPANI, 14 APR – L’indagine della magistratura sulla gestione dei servizi cimiteriali a Trapani scattata nel 2023 ha portato oggi all’esecuzione da parte della Polizia di Stato di cinque misure cautelari, per corruzione e concussione. Sono stati arrestati l’ex necroforo del cimitero trapanese e un operaio, mentre è stato intimato il divieto di esercitare l’impresa a tre ditte di onoranze funebri trapanesi. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica a Trapani, “hanno fatto luce su un sistema consolidato di gestione privata della cosa pubblica, esercitata, in alcuni casi, attraverso la costrizione dei privati cittadini, a dare e promettere e danaro in cambio di sepolture veloci, in altri, attraverso patti illeciti in cui il privato, consapevolmente, pagava per accedere ai servizi cimiteriali attraverso corsie preferenziali”, affermano gli investigatori. I fatti risalgono a luglio 2023, quando un dirigente del Comune segnalò alla squadra mobile della questura le condotte dell’allora necroforo, che “sembrava ostacolare l’operato della ditta incaricata con procedura pubblica alla gestione dei servizi cimiteriali”. Secondo l’accusa “il necroforo avrebbe ostacolato la ditta affidataria dei servizi cimiteriali – tra cui, anche, tumulazioni, estumulazioni e traslazioni delle salme – con iniziative ostruzionisti, in favore di ditte compiacenti, a cui venivano infine assegnati i lavori, chiedendo in cambio un percentuale sui guadagni”. Dalle indagini sarebbe emerso che “la sfera di influenza del necroforo si estendeva ben oltre. Decidendo con assoluta discrezione sullo stato di decomposizione delle salme e sulle procedure di estumulazione straordinaria, l’arrestato avrebbe ottenuto la liberazione dei loculi comunali occupati da anni, per offrili ai cittadini, mossi dall’esigenza di seppellire un loro caro”. In tal modo, proponeva tumulazioni veloci, in cambio di somme di denaro, che definiva “il caffè per il necroforo”. Allo stesso modo, “avrebbe favorito le agenzie funebri a lui più vicine, concedendo loro procedure celeri di sepoltura”. Nell’indagine sono state documentati 25 fatti illegali, di cui 10 episodi corruttivi. Segnalati alla procura cittadini, che avrebbero consapevolmente contratto con il necroforo per accelerare le sepolture dei loro familiari.

