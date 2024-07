Corruzione: opposizioni in piazza, Conte e Schlein offrono ‘alternativa’ a Toti

agenzia

Genova, 18 lug. L’opposizione diventa alternativa. A Genova, nel giorno in cui il governatore ligure Giovanni Toti riceve la seconda misura cautelare che dopo l’accusa di corruzione lo vede ai domiciliari anche per finanziamento illecito, sono circa 2mila i cittadini che si danno appuntamento in piazza De Ferrari, a pochi passi dalla sede della Regione, per chiedere le dimissioni in una manifestazione voluta dal cosiddetto ‘campo largo’.

Un sit-in che vede alternarsi sul palco i leader nazionali di Pd, M5S e Avs, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, insieme a comitati e associazioni, per chiedere di tornare subito al voto. ‘Liguria, diritto al futuro’ è lo slogan che campeggia sul palco mentre una piazza rumorosa applaude più volte all’invito rivolto a Toti di fare un passo indietro. “Questa manifestazione non ha l’obiettivo di aumentare la gogna mediatica, non siamo qui per emettere una sentenza di condanna, ma noi non vogliamo che Toti emetta una condanna nei confronti dei liguri che hanno diritto a un governatore che si dedichi interamente alla cura del bene pubblico” le parole con cui Conte rompe il ghiaccio.