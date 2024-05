Corruzione: Orlando (Pd), ‘in Liguria esproprio di democrazia, non ci sono alternative al voto’

agenzia

Roma, 24 mag “A oltre due settimane dall’arresto di Toti, dica la destra come rendere compatibile l’amministrazione della Liguria, alle prese con una gigantesca mole di investimenti, con lo stallo che si è venuto a creare. Poiché Giorgia Meloni ha sempre sventolato la bandiera dello sviluppo e della crescita, dell’attenzione alle imprese, della velocità nell’attuazione del Pnrr, ora tocca a lei a spiegare come tutto questo si possa fare in una regione sostanzialmente paralizzata. E ciò al netto del giudizio politico sulla vicenda, ovvero che ci troviamo di fronte a un esproprio di democrazia”. Lo dice il deputato Pd ed ex ministro della Giustizia Andrea Orlando a ‘Repubblica’.

Alla domanda sulle elezioni anticipate in regione come unica opzione possibile, l’esponente dem risponde “qual è l’alternativa? Dica la destra come vuole continuare e se può”. Quanto all’ipotesi di una sua candidatura, Orlando sottolinea che “e’ l’ultima delle questioni, ho visto che stanno emergendo anche altri nomi, ma prima occorre costruire una coalizione che tenga conto della situazione e vada anche oltre gli schieramenti nazionali”.