Corruzione: Presidente Ars Galvagno rinuncia all’auto blu**

Palermo, 14 lug. Niente più auto blu per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, indagato per corruzione e peculato nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Palermo. Galvagno, come ha confermato lo stesso all’Adnkronos, ha rinunciato all’auto blu con autista e da diversi giorni arriva a Palazzo dei Normanni con i mezzi propri. Per l’accusa, Galvagno avrebbe fatto un uso improprio dell’auto blu, da qui l’accusa di peculato.

