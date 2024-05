Corruzione: Ronzulli (Fi), ‘su Toti fa riflettere spettacolarizzazione e tempistica’

agenzia

Roma, 8 mag. “Quando è emersa la vicenda di Bari, io ho preso le distanze non dalla richiesta di spiegazioni, che è doverosa, ma dalla spettacolarizzazione della richiesta, che non è nel Dna di Forza Italia, da sempre garantista a prescindere. Allo stesso modo non trovo corretta la spettacolarizzazione di ciò sta avvenendo oggi in Liguria. In questa vicenda la tempistica fa un po’ riflettere. La richiesta di arresto è datata 27 dicembre e sappiamo che le misure cautelari sono legate alla possibilità di reiterare il reato o di occultare le prove. Allora, delle due l’una: o questi rischi c’erano anche il 27 dicembre, e allora mi chiedo come mai il giudice non ha firmato immediatamente l’arresto, o non ci sono adesso. Perché hanno fatto passare quattro mesi? Io credo che a 20 giorni dal voto ci si debba interrogare su questo”. Così a Sky Tg24 la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

