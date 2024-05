Corruzione: Salvini, ‘mi chiedo cosa accadrebbe a pm se avessero microspie in ufficio’

agenzia

Roma, 10 mag. “La magistratura faccia quello che deve fare, ma se ogni indagato si dimette l’Italia si ferma domani. Io vorrei sapere se ci fossero microspie negli uffici di qualche magistrato per quanto tempo continuerebbe a fare il magistrato”. Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, a margine dell’incontro ‘L’Italia dei si’ alla Reggia di Venaria, a Torino, parlando dell’indagine che coinvolge il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Dimissioni di Toti? “Se condannato in via definitiva per carità di Dio, ma non basta una indagine per far dimettere qualcuno”.

