Corruzione: Sammartino rientrato ieri dal Vinitaly, raggiunto all’alba da avviso garanzia

Palermo, 17 apr. E’ rientrato nella tarda serata di ieri da Verona, dove ha partecipato in qualità di vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, raggiunto all’alba di oggi da un avviso di garanzia per corruzione nell’ambito dell’operazione dei carabinieri che ha portato all’arresto del sindaco di Tremestieri etneo. L’indagine dei carabinieri e della procura etnea, che coinvolge 11 persone, ha svelato uno scambio elettorale politico mafioso. Il vice presidente della Regione e assessore accusato di corruzione ha avuto anche l’interdizione dai pubblici uffici per un anno. Gli viene contestata la campagna elettorale in provincia di Catania alle europee del 2019.

