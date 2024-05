Corruzione: Schlein, ‘immediate dimissioni Toti, è questione di opportunità politica’

agenzia

Roma, 31 mag. “Noi chiediamo dal primo momento dell’arresto le dimissioni di Giovanni Toti per una questione di opportunità politica che arriva ancora prima del lavoro della magistratura. Ma quando emerge un quadro così grave che interessa i massimi livelli della Regione non si può tenere la Liguria in sospeso e bloccata. Riteniamo ci sia l’opportunità per immediate dimissioni”. Così Elly Schlein a margine del convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo.

