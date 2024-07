Corruzione: Toti, ‘ingiusto rischio reiterazione, difesa chiederebbe infermità mentale’

agenzia

Milano, 12 lug. “Per tranquillizzare i giudici del Riesame, che ritengono io non abbia capito il reato commesso e dunque lo possa reiterare, vorrei essere chiaro: ho capito benissimo cosa mi viene addebitato”. E’ uno dei passaggi che Giovanni Toti, governatore ligure ai domiciliari dallo scorso 7 maggio con l’accusa di corruzione, indirizza in una lettera al suo avvocato Stefano Savi all’indomani della decisione del Riesame di rigettare l’sistanza di revoca della misura cautelare.

“Per i magistrati sarebbe reato essermi interessato ad un pratica, pure se regolare, perché interessava ad un soggetto che ha versato soldi al nostro movimento politico, pure se regolarmente. Che, per paradosso, vuol dire che se mi fossi interessato alla stessa pratica di un imprenditore che non ci ha mai sostenuto, non sarei stato corrotto. E se l’imprenditore avesse finanziato un movimento politico di cui così poco stimava la politica e i leader, tanto da non parlargli neppure dei suoi progetti, non sarebbe stato un corruttore” scrive. “Mi si perdoni, ma pur capendo, non sono d’accordo”, ma “eviterei di farmi accusare nuovamente della stessa cosa. Se lo facessi, caro avvocato, offrirei alla tua difesa un opportunità in più: quella di chiedere la non punibilità per infermità di mente”.