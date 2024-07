Corruzione: Toti, ‘stupido da accuse, nessuna attenzione particolare per Spinelli’

agenzia

Milano, 12 lug. “La legislatura cominciata con le elezioni del 2020, vinte, con ampio consenso, per la seconda volta, dalla mia proposta politica, è stata di fatto un reality show, all’insaputa dei partecipanti. Intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, telecamere negli uffici, pedinamenti. Nessuno è stato escluso. Quattro anni delle nostre vite documentate, dal tavolo del ristorante al colore della giacca. Da tutta questa enciclopedica opera di controllo emerge una ipotesi di reato che ancora mi stupisce”. Inizia così la lettera che Giovanni Toti, governatore ligure ai domiciliari dallo scorso 7 maggio con l’accusa di corruzione, indirizza al suo avvocato Stefano Savi.

Toti ribadisce che i finanziamenti ai suoi comitati sono “soldi tracciati, regolari, iscritti dove la legge prevede, in entrata e in uscita” e che “mi sono interessato ad alcune pratiche che ritenevo importanti. Là dove era legittimo, si è fatto. Dove non lo era, non si è fatto”. Per il governatore che resta ai domiciliari ad Ameglia, “dalla mole di materiale raccolto il quattro anni non sarebbe stato difficile, spero si possa fare in giudizio, quando ci sarà, verificare che la stessa attenzione riservata alle pratiche oggetto dell’inchiesta l’abbiamo riservata a tutti coloro che facevano impresa in Liguria. Non scrive la verità chi sostiene una nostra attenzione particolare per Aldo Spinelli e le sue imprese. Gli stessi pranzi, le stesse telefonate, gli stessi viaggi per incontrarli, gli stessi interessamenti sono stati riservati a tutti coloro che lavoravano ed investivano nel nostro territorio”.