Corsa alle Labubu, il produttore cinese triplica le vendite

agenzia

Ft, Pop Mart vale più di Hasbro e Mattel insieme

NEW YORK, 20 AGO – La corsa alle bambole Labubu fa triplicare le vendite del produttore cinese di giocattoli Pop Mart. Nei primi sei mesi dell’anno sono salite a 1,93 miliardi di dollari mentre l’utile netto è balzato di quasi il 400%. Un balzo che ha trasformato Pop Mart in una delle aziende di giocattoli che vale di più al mondo, con un valore maggiore – riporta il Financial Times – di Hasbro e Mattel insieme. I titoli della società, quotata a Hong Kong, sono saliti del 570% nell’ultimo anno, rendendo il fondatore Wang Ning il decimo uomo più ricco della Cina.

