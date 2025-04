Corte Conti: Giachetti, ‘pdl senza un euro è presa in giro, Iv si astiene’

agenzia

Roma, 9 apr. “Su questa riforma Italia Viva si asterrà. E non perché non sia d’accordo sul principio di rivedere il funzionamento della Corte dei Conti. Ma per l’indisponibilità del governo al dialogo e per l’approvazione a invarianza finanziaria, che rischia di trasformarla in una presa in giro”. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, nel corso delle dichiarazioni di voto sul pdl riguardante la riforma della Corte dei Conti.